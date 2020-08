Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vorsicht Betrug - Das Polizeipräsidium Aalen informiert

Bild-Infos

Download

Rems-Murr-Kreis (ots)

Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, insbesondere die Zahl der sogenannten Anrufstraftaten, stiegen in den vergangenen Jahren stark an. Bis heute werden täglich Hunderte von Menschen in ganz Deutschland und in unseren Landkreisen Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis angerufen. Das Ziel der Täter ist stets, durch Tricks und Täuschungen an die Wertsachen bzw. das Geld und somit teilweise an die komplette Altersvorsorge der älteren Menschen zu gelangen. Diese Telefonbetrüger und ihre Komplizen haben es nicht nur auf Bargeld und wertvollen Schmuck, sondern auch auf Ersparnisse bei der Hausbank und den in Bankschließfächern gelagerten Wertsachen wie Goldmünzen oder Goldbarren abgesehen. Sie gehen mit äußerst kreativen Methoden vor, als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, als sonstige Amtspersonen oder in Not geratene Enkelkinder. Dabei setzen sie ihre Opfer mit haarsträubenden Lügengeschichten derart unter Druck, bis diese einwilligen und teilweise ihr gesamtes Erspartes verlieren. Auch die Gewinnmitteilungen über angebliche Gewinne, die durch Vorkasse in Aussicht gestellt werden, führen immer wieder zu Vermögensschäden. In Baden-Württemberg erbeuteten die Täter im Jahr 2018 allein mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" insgesamt 6,8 Millionen Euro, im Jahr 2019 waren es bereits über 10 Millionen Euro - mit anhaltend steigender Tendenz. Auch im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen waren eine Vielzahl von Anrufstraftaten - Versuche und vollendete Delikte - zu verzeichnen. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein. Um ältere Menschen vor derartigen Betrügern zu schützen, sind die Angehörigen oder andere Vertrauenspersonen in der Pflicht. Die Prävention durch die Polizei spielt ebenfalls eine wichtige Rolle um diese Straftaten zu verhindern. Aus diesem Grund möchten wir Sie erneut für dieses Thema sensibilisieren und bieten Ihnen an verschiedenen Terminen und Örtlichkeiten an Wochenmärkten im Rems-Murr-Kreis die Möglichkeit, sich an unserem Informationsstand zu informieren.

Die genauen Termine finden Sie hier:

Donnerstag, 06. August 2020, 10 Uhr - 13 Uhr Wochenmarkt Winnenden

Dienstag, 11. August 2020, 9:30 Uhr - 13 Uhr Wochenmarkt Schorndorf

Mittwoch, 12. August 2020, 10 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Backnang

Donnerstag, 13. August 2020, 10 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Winnenden

Dienstag, 18. August 2020, 9:30 Uhr - 13 Uhr Wochenmarkt Schorndorf

Mittwoch, 02. September 2020, 10 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Backnang

Donnerstag, 03. September 2020, 10 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Winnenden

Dienstag, 08. September 2020, 10 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Schorndorf

Mittwoch, 09. September 2020, 9:30 Uhr - 12:30 Uhr Wochenmarkt Waiblingen

Freitag, 18. September 2020, 13 Uhr - 16 Uhr Wochenmarkt Winterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell