Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Sachbeschädigungen u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Aufmerksame Zeugen löschen Brand

Gegen 13:15 Uhr bemerkte ein Autofahrer am Samstag, dass in der Bahnhofstraße mehrere Kartonagen, die sich direkt neben einer Hausfassade befanden, in Brand geraten waren. Der Mann sowie ein Anwohner begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten die brennenden Kartons noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, löschen. Hierdurch konnten die beiden Männer ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade verhindern. Da bislang unklar ist, wie es zum Brandausbruch kam, werden Zeugen dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen-Hegnach: Weidezaun beschädigt

Bisher unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag einen elektrischen Weidezaum auf einer Pferdekoppel in der Verlängerung der Esslinger Straße. Hierzu rissen die Vandalen ca. vier Meter des Zaunes, der zur Tatzeit nicht unter Strom stand, ab und traten einen Kunststoffpfosten um. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Einbruch in Kindermöbelgeschäft

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag in ein Kindermöbelgeschäft in der Heerbergstraße ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie diverse Schuhe und Bekleidung.

Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Rund 10.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag, kurz nach 17 Uhr in der Schorndorfer Straße.

Ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 28-jährige Opel-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Hierbei zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Endersbach: Fahrrad beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich fünf Jugendliche Täter zerstachen am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr zunächst die Reifen eines Fahrrades in der Straße Wiesengarten und setzten dieses anschließend in Brand. Danach flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier in Waiblingen zu melden.

Backnang: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Ein 70-jähriger Fahrer eines Ford Focus war am Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr auf der B14 aus Strümpfelbach kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe des Viadukts verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich im Einmündungsbereich mit dem VW eines 53-jährigen Mannes. Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Es ergaben sich Hinweise darauf, dass gesundheitliche Probleme beim Ford-Fahrer unfallursächlich gewesen sein könnten.

Kirchberg an der Murr/Backnang: Feuerwehreinsätze

Die örtliche Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 21 Uhr alarmiert, da im Gewann Hutzeläcker in der Nähe des Wasserhochbehälters eine Fläche brannte.

Die 10 Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen.

Da es sich binnen 40 Metern um zwei Brandstellen handelte, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der Schaden blieb gering.

Im Gewann Heiligengrund wurde die Backnanger Feuerwehr kurz vor 11 Uhr zum Löscheinsatz gerufen. Dort wurde vermutlich in einem holen Apfelbaum ein Hornissennest angezündet, woraufhin ein Schwelbrand entstand und sich das trockene Holz später entzündete. Spaziergänger hatten dies bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen

Fellbach: Kiosk aufgebrochen

Am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr wurde am Berliner Platz in einen Kiosk eingebrochen. Die Täter haben dazu die Eingangstüre mit brachialer Gewalt geöffnet. Was sie aus dem Laden erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

Bei der Flucht der Einbrecher konnten zwei junge Männer beobachtet werden, von denen einer dunkel und sein Komplize mit einer hellen Hose bekleidet war.

Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer schwer verletzt

Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 2 Uhr den Radweg von Miedelsbach in Richtung Haubersbronn. Bei der Brücke zur Ortsumfahrung Haubersbronn kam der betrunkene Radfahrer nach rechts von der Straße ab. Der Biker zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei veranlasste zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Plüderhausen: Betrukener Autofahrer

Eine weitere Blutentnahme veranlasste die Schorndorfer Polizei am Samstag gegen 23.15 Uhr. Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr die B 29 in Richtung Stuttgart, als er einer Polizeistreife durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Bei der Kontrolle stellten die Beamten auch den Grund dafür fest. Der Autofahrer saß mit ca. 1,6 Promille am Steuer. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt und der Führerschein vorläufig entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell