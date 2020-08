Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Spraitbach: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 11.40 Uhr musste ein 47-jähriger Skoda-Fahrer aufgrund eines Holzstückes mitten auf der B 298 nach der Abzweigung nach Zimmerbach in Richtung Spraitbach verkehrsbedingt anhalten und schaltete die Warnblinklichtanlage ein. Eine nachfolgende 19-jährige VW-Fahrerin übersah die Situation, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und furh auf das rechte Fahrzeugheck des Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Skoda von der Fahrbahn abgewiesen und kam an einem Abhang im Gebüsch zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell