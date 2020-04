Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 20.04.20, 08:00 Uhr und dem 21.04.20, 11:45 Uhr, in der Boyneburger Straße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Peugeot 307, der am rechten Seitenstreifen in Höhe Haus-Nr. 3 geparkt war, im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren, wodurch ein Sachschaden: ca. 600 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:56 Uhr befuhr heute Morgen ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Wutha die B 7 zwischen Rittmannshausen und Netra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend, um 20:30 Uhr, eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen, die die L 3247 von Frauenborn kommend in Richtung Herleshausen befuhr. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3238 zwischen Velmeden und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Weil ein 53-Jähriger aus Hessisch Lichtenau am gestrigen Abend, um 19:58 Uhr, mit einem Motorroller unter Alkoholeinfluss in der Ortslage von Hessisch Lichtenau unterwegs war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er wenig kooperativ war, wurde er zur Polizeistation sistiert, wo ein Alkoholtest einen Wert von ca. zwei Promille ergab, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall - Pkw nicht mehr fahrbereit

In der Gemarkung von Marzhausen ereignete sich heute Morgen, um 06:10 Uhr, ein Wildunfall mit einem Sachschaden von ca. 3000 EUR. Zur Unfallzeit befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Neu-Eichenberg die L 3238 zwischen Herrmannrode und Marzhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das frontal erfasst und dadurch getötet wurde. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

