Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte brechen in Erlebnispark Ziegenhagen ein; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Einbrecher unterwegs gewesen und brachen in den Erlebnispark in Ziegenhagen nahe Witzenhausen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Samstagabend, 18.00 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14.40 Uhr haben sich die unbekannten Täter über den Zaun Zugang zu dem Grundstück verschafft und sind dann gewaltsam in zwei Kassenhäuschen und ein Restaurant eingedrungen.

Die Täter richteten bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von 80 Euro an, die Höhe des Stehlschadens wird mit 100 Euro angegeben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; POK Först

