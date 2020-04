Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.04.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

82-jähriger Autofahrer baut in Eschwege zwei Unfälle in kurzer Folge

Am Montagmorgen nahmen Beamte der Polizei in Eschwege zunächst eine Verkehrsunfallflucht auf, wonach gegen 10.50 Uhr ein bis dato unbekannter Autofahrer in Eschwege von der Reichensächser Straße nach rechts in die Straße An den Anlagen abgebogen und dabei von der Fahrbahn abgekommen war. Dadurch hatte der Autofahrer auf dem Gehweg ein Metallgeländer beschädigt, dessen Schaden die Polizei auf etwa 300 Euro beziffert. Der Vorfall war von einem Zeugen beobachtet worden, der den Verursacher daraufhin noch ansprach und aufforderte, an der Unfallstelle zu warten.

Der Mann verließ jedoch unerlaubt die Unfallstelle und verursachte dann gegen 11.00 Uhr einen weiteren Unfall, als er die Straße Meißnerring in Richtung Südring befuhr. In Höhe der Einmündung zum Kastanienweg streifte der Mann mit seinem Auto eine Verkehrsinsel. Durch die Kollision wurde an dem Auto des Mannes das linke Vorderrad abgerissen, wodurch mehrere Liter Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausliefen. Die Polizei beziffert in diesem Fall den Schaden an dem Auto auf etwa 3000 Euro, die Verkehrsinsel wurde mit einem Schaden von 600 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Verursacher auch für den Unfall An den Anlagen verantwortlich war. Es handelt sich hierbei um einen 82-Jährigen aus Eschwege, den nun neben den Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Autofahrerin nimmt Lkw die Vorfahrt; 1800 Euro Schaden

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hat am gestrigen Montagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als sie in Reichensachsen von der Bahnhofstraße kommend nach links auf die Bundesstraße B 27 in Richtung Bad Hersfeld einbiegen wollte. Die Frau übersah beim Einbiegen einen bevorrechtigten Lkw mit Anhänger, der von einem 53-Jährigen aus Sömmerda gefahren wurde. Der 53-Jährige war mit seinem Fahrzeuggespann auf der Bundestraße B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Göttingen unterwegs, als die Frau unvermittelt in den Kreuzungsbereich einfuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 1800 Euro.

Polizei Sontra

Autofahrerin weicht Tier aus und verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug; 2500 Euro Schaden

Montagnachmittag gegen 15.05 Uhr wich eine 59-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße B 27 zwischen Sontra-Süd und Gasthaus Sommermann nach eigenen Angaben einem Tier aus, wodurch die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und der dort befindlichen Leitplanke. Am Fahrzeug der Frau entstand 2500 Euro Schaden. Die Frau blieb unverletzt

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte brechen Altkleidercontainer auf; Schaden 50 Euro

Unbekannte haben in einem nicht näher bestimmbaren Tatzeitraum in der Lenoirstraße in Fürstenhagen zwei Altkleidercontainer aufgebrochen und dadurch einen Sachschaden von 50 Euro angerichtet. Gemeldet wurde der Vorfall am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr. Die Täter haben die mit Vorhängeschlössern gesicherten Container gewaltsam geöffnet und daraus eine unbestimmte Anzahl an Kleidungsstücken entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

19-jähriger Autofahrer kollidiert mit Katze

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einer Katze, als er die Bundesstraße B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Hasselbach befuhr. Der 19-Jährige befand sich kurz vor dem Ortseingang von Hasselbach, als die Katze unvermittelt die Fahrbahn überquerte. An der Fahrzeugfront entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von 100 Euro, über den Verbleib der Katze ist weiter nichts bekannt.

Wildunfall

Am Montagmorgen gegen 06.40 Uhr kollidierte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel auf der Landesstraße L 3249 zwischen Reichenbach und Wickersode mit einem Reh. An dem Auto entstand dadurch ein Schaden von 200 Euro, das Tier verendete nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug beschädigt Verkehrszeichen; 100 Euro Schaden

Montagmorgen gegen 10.05 Uhr beschädigte ein 35-Jähriger aus Höxter beim Rangieren mit einem Sattelzug ein Verkehrszeichen. Der Mann war auf der Kreisstraße K 66 von Witzenhausen in Richtung Unterrieden unterwegs und bog dann bei Unterrieden links in die Straße Vor dem Mühlenbach ein. Beim Zurücksetzten mit seinem Fahrzeug stieß der 35-Jährige dann gegen ein Verkehrszeichen, an dem ein Schaden von 100 Euro entstand. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Unbekannte Diebe entwenden Gabelträger eines Radladers; Stehlschaden 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Neu-Eichenberg an der Bundesstraße B 80 von einem Radlader den Gabelträger abmontiert und entwendet. Das Anbauteil der Baumaschine, dessen Wert auf ca. 2500 Euro beziffert wird, wurde im Anschluss von den unbekannten Tätern vmtl. mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Tatzeitraum wird von Freitag, 14.30 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

