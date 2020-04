Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.04.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Auf einem Wirtschaftsweg parallel zur B 27 zwischen dem "Dammhaus" und der Ortschaft Kleinvach kam es gestern Vormittag zu einem Unfall mit einem Sachschaden von ca. 1600 EUR. Um 10:44 Uhr hielt eine 58-Jährige aus Schimberg mit ihrem Pkw am Wegesrand, halb auf der Bankette. Nach ihren Angaben fuhr der andere Pkw rückwärts in den Weg ein und beschädigte dabei ihr Auto. Der andere Unfallbeteiligte, ein 52-Jähriger aus Witzenhausen, gab an, dass die 58-Jährige ihr Auto zurückgesetzt habe, um dort zu wenden, wodurch es in der Folge zum Zusammenstoß kam.

Körperverletzung - Hundebiss

Um 12:45 Uhr erschien gestern Mittag ein 35-Jähriger Paketbote an einem Anwesen in der Rambacher Straße in Weißenborn. Nach Angaben des 52-jährigen Bewohners sei sein Hund (Bucovina) durch das Hoftor nach draußen gelangt. Der Paketbote wurde durch den Hund in den Arm gebissen und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht. Den Hundehalter erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 13:47 Uhr befuhr ein 64-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Motorrad von Wichmannshausen kommend in Richtung Sontra (B 27). Auf der Umgehungsstraße der alten B 27 (Baustellenbereich) geriet der Fahrer mit dem Motorrad auf die Bankette, wodurch er zu Fall kam und mit dem Zweirad über die Fahrbahn rutschte. Dabei prallte das Krad gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden Sattelzuges, der von einem 55-Jährigen aus Heringen gefahren wurde. Der Sattelzug war rechtzeitig zum Halten gekommen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Der Motorradfahrer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:00 Uhr, ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Creuzburg, der auf der B 7 zwischen Röhrda und Datterode unterwegs war. Das Reh lief anschließend verletzt davon, am Pkw wurde die linke Fahrzeugfront beschädigt.

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 28 (Husarenallee) in Sontra. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR an dem Pkw entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 14:39 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 57-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Motorrad die L 3249 zwischen Hausen und Küchen, als ein Fuchs auf die Fahrbahn lief und von dem Motorrad überrollt wurde. Dadurch kam der Fahrer mit seinem Motorrad von der Straße ab und fuhr über die Gegenfahrbahn hinweg in den dortigen Graben. Der 57-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 2000 EUR; der Fuchs überlebte den Unfall nicht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell