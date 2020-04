Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.04.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Gleich drei Fahrzeuge beschädigte ein 81-Jähriger aus Eschwege, der in der Oderstraße in Eschwege einparkte. Um 17:30 Uhr beschädigte er gestern Nachmittag zunächst beim Aussteigen aus seinem Pkw mit der Fahrertür einen geparkten Pkw Peugeot. Dabei bemerkte er, dass er nicht am gewohnten Parkplatz stand und parkte nochmals um. Beim erneuten Einparken kam es zu Beschädigungen an einem geparkten VW Passat und einem Audi A 6. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden; eine entsprechende Mitteilung an die Führerscheinstelle erfolgte ebenfalls.

Um 10:28 Uhr kam es gestern Vormittag in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 36-Jähriger aus Erfurt fuhr mit seinem Klein-Lkw in Richtung Hindenlangstraße und kollidierte mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 42-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Ein 48-Jähriger aus Mühlhausen befuhr gestern Mittag, um 12:24 Uhr, mit einem Sprinter die Friedrich-Ebert-Straße in Reichensachsen. Im Kreuzungsbereich zur Blaue-Kuppe-Straße, übersah er den vorfahrtsberechtigten Sprinter, der von einem 29-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde und fuhr mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des anderen Fahrzeuges. Der Sprinter des 48-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Ein 23-Jähriger aus Eschwege und ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau befuhren gestern Vormittag, um 11:13 Uhr, die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. An einer rotlichtzeigenden Ampel mussten beide anhalten, wobei es dann zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Während der 23-Jährige angab, dass der andere ihm leicht aufgefahren sei, gab der 81-Jährige an, dass der 23-Jährige sein Auto zurückgesetzt habe. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße in Eschwege wird die Zerstörung einer Glasscheibe einer Flurtür angezeigt, die offenbar während eines Streites von einer bislang unbekannten Person eingeschlagen wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 14:55 Uhr befuhren ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra und ein 58-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Hessisch Lichtenau die Leipziger Straße (B 7) in Walburg. Im Kreuzungsbereich zur Wehrestraße beabsichtigte der 40-Jährige nach links abzubiegen und hielt entsprechend an. Der nachfolgende Kradfahrer beabsichtigte den Pkw zu überholen, der wiederum anfuhr, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, an denen Sachschaden entstand. Da bei dem Leichtkraftrad das Kühlmittel auslief, musste dieses abgeschleppt werden.

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Hessisch Lichtenau ereignete sich gestern Morgen, um 07:25 Uhr, ein Unfall beim Rangieren. Ein 32-Jähriger aus Bad Wünnenberg kollidierte in der Ladezone mit einem Sattelzug mit der Überdachung des dortigen Mülltonnenlageplatzes, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Um 10:24 Uhr bog gestern Vormittag ein 43-Jähriger aus Wutha-Farnroda mit einem Lkw von der Heinrichstraße nach links in die Biegenstraße in Hessisch Lichtenau ab. Dabei scherte das Fahrzeug aus und beschädigte einen geparkten Pkw Mercedes, an dem unter anderem der Kotflügel vorne rechts aufgerissen wurde. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

In der Ledergasse in Kleinalmerode wurden gestern Vormittag, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, von zwei ausgebauten Fenstern, die in der Hofeinfahrt lagen, acht Alu-Profile entwendet. Bei den Tätern dürfte es sich um sogenannte Schrotthändler gehandelt haben. Schaden: 20 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell