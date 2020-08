Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein, auf der Ulmer Straße in Richtung Unterkochen fahrender, 23-jähriger BMW-Lenker kam am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr an der Ostertag-Kreuzung beim rechts abbiegen in die Walkstraße wegen eines Fahrfehlers auf der regennassen Fahrbahn zunächst ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug frontal gegen eine Grundstücksumzäunung, bei welcher zwei massive Betonwandelemente beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmittag 12.30 Uhr, wurde in der Zeppelinstraße ein, am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer VW Passat von einem unbekannten Fahrzeuglenker an der linken Fahrzeugseite beschädigt, als dieser in dem abschüssig verlaufenden Bereich der Zeppelinstraße vermutlich wendete bzw. rangiert hatte. Der Verursacher, der einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Ellenberg: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntagnachmittag eine 62-jährige Fahrzeuglenkerin, als sie gegen 14.45 Uhr im Einmündungsbereich Gartenstraße/L 2220 auf den Pkw einer 32-jährigen Fahrzeuglenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt abbremsen musste. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagvormittag befuhr ein Pkw-Lenker gegen 11.35 Uhr die L 2220 von Eigenzell in Richtung Ellenberg. Als er nach rechts auf die K 3219 abbog bemerkte er, dass er von seinem Navi falsch geleitet wurde. Daraufhin wendete er sein Fahrzeug und fuhr wieder zurück auf die L 2220. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw-Lenkers, der von Eigenzell in Richtung Ellenberg unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Auffahrunfälle auf Autobahn

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau. Ein 44-jähriger BMW-Lenker war gegen 16.40 Uhr bei stockendem Verkehr auf den Pkw eines 52-jährigen Audi-Lenkers aufgefahren und hatte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro verursacht. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Ellwangen fuhr ein 25-jähriger Seat-Lenker am Sonntag gegen 15.35 Uhr im Stau vor der Baustelle am Virngrundtunnel aus Unachtsamkeit auf ein Wohnmobil auf. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Bei Starkregen und auftretendem Aquaplaning kam ein 34-jähriger Fahrzeuglenker am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf der L 1060 zwischen Röhlingen und Unterschneidheim mit seinem VW Tiguan, bei nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab, rutschte ca. 70 Meter im Straßengraben entlang, bis er an einer Verdohlung ausgehoben und ca. 10 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ein 30-jähriger Radfahrer stürzte alleinbeteiligt von seinem Fahrrad, als er am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr den Riedweg befuhr. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

