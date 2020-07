Polizei Bonn

POL-BN: Fahrradversammlung in Bonn am Sonntag, 05.07.2020

Bonn (ots)

Am kommenden Sonntag (05.07.2020) findet in der Bonner Innenstadt eine Versammlung unter dem Motto "Bonn steigt auf! - kidical mass" statt. Der Veranstalter "Radentscheid Bonn" rechnet mit rund 200 radfahrenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich ab 15:00 Uhr am Hofgarten sammeln und anschließend bis 18:00 Uhr auf folgendem Weg durch die Stadt fahren:

Am Hofgarten - Fritz-Tillmann-Straße - Kaiserstraße - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Südunterführung - Poppelsdorfer Allee - Baumschulallee - Wittelsbacherring - Kaiser-Karl-Ring - Georgstraße - Heerstraße - Bornheimer Straße - Oxfordstraße - Belderberg - Rathausgasse - Am Hof - Am Neutor - Am Hofgarten.

Für die Dauer der Versammlung muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

