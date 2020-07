Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 42-Jähriger nach Trickdiebstahl von Goldketten festgenommen

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Mittwochabend (01.07.2020) für einen 42-jährigen mutmaßlichen Trickdieb. Er hatte gegen 18:30 Uhr zusammen mit einem bislang noch unbekannten Mittäter mehrere Goldketten mit einem vierstelligen Gesamtwert aus einem Kaufhaus an der Remigiusstraße entwendet. Zur Tatzeit lenkte der Unbekannte eine Angestellte ab, während der 42-Jährige die Ketten entwendete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er wenig später von einer Streife der Wache GABI in der City gestellt werden. Das Diebesgut hatte der 42-Jährige in seinem Mund versteckt. Außerdem wurden zwei Konsumeinheiten mutmaßlichen Heroins und Haschischs bei ihm sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm am Donnerstagmorgen das Kriminalkommissariat 36 die Ermittlungen gegen ihn und den noch unbekannten Mittäter. Diese dauern derzeit noch an.

