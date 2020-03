BPOL-HH: Dieb kehrt zum Tatort zurück - Verhaftung

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Kurz vor Weihnachten hatte ein Dieb in einem Supermarkt im Hamburger Hauptbahnhof eine Geldbörse gestohlen und war damit entkommen. Nun kehrte der Mann an den Tatort zurück, wurde vom Ladendetektiv erkannt und an die Bundespolizei übergeben. Hierbei stellte sich heraus, dass er auch wegen eines offenen Haftbefehls gesucht wurde.

Am 29.02.2020 gegen 08:45 Uhr befand sich ein 46-jähriger kroatischer Staatsangehöriger in einem Supermarkt in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofes. Der dortige Ladendetektiv erkannte den Mann, denn dieser hatte im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten eine Geldbörse in dem Supermarkt gestohlen. Mittels der Videoüberwachungsanlage war die Tat damals aufgezeichnet worden. Umgehend wurde eine Streife der Hamburger Bundespolizei hinzugezogen, welche den Kroaten verhaftete. Denn der Mann wurde auch per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Leipzig nach Erschleichen von Leistungen gesucht.

Er wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Bei der Durchsuchung der Person konnten unter anderem auch eine EC- und eine Kreditkarte aufgefunden werden, welche nicht auf den Namen des Mannes ausgestellt waren.

Da der 46-Jährige den haftbefreienden Betrag von 420 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Hamburger Haftanstalt überstellt. Ihn erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen

