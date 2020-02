Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Alkoholkonsum im Metronom führt zur Verhaftung

Hamburg (ots)

Zwei Fahrgäste saßen im Metronom und konsumierten verbotenerweise alkoholische Getränke. Bundespolizisten überprüften die Personen. Einer wurde im Bahnhof Hamburg-Harburg aufgrund eines Haftbefehls verhaftet, beide mittels Fahndungsnotierungen zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes gesucht.

Im ME 81940 saßen am 18.02.2020 gegen 23:15 Uhr auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg zwei Fahrgäste, welche zuvor gegen das Alkoholkonsumverbot verstoßen hatten. Beide waren durch die Zugbegleiterin von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden. Sie hatte die Bundespolizeiinspektion Hamburg um Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Maßnahmen gebeten. Bundespolizisten warteten daher bereits am Bahnsteig des Bahnhofs Hamburg-Harburg auf das Eintreffen des Zuges.

Eine Überprüfung der Personen ergaben bei dem 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen einen offenen Haftbefehl nach gemeinschaftlichem Diebstahl durch die Staatsanwaltschaft Lübeck. Ferner wurde er durch die Staatsanwaltschaft Kiel mit einer Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Hehlerei gesucht.

Er wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg zugeführt.

Sein Begleiter, ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, gab an, die Zahlung des haftbefreienden Betrages für seinen Bekannten leisten zu wollen und begleitete ihn daher mit den Beamten zur Wache. Als er hier jedoch von der Höhe des Betrages in Höhe von 750 Euro erfuhr, musste er passen. Allerdings bestand auch gegen ihn eine Fahndungsnotierung zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Hehlerei durch die Staatsanwaltschaft Kiel.

Der 24-Jährige wurde in eine Hamburger Haftanstalt überstellt. Hier erwartet ihn jetzt eine Freiheitsstrafe von 75 Tagen. Sein Bekannter konnte die Dienststelle freien Fußes verlassen.

