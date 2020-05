Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Bereits am Freitag, den 15.05.20, gegen 10.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz beim Hagebaumarkt in Stadthagen zu einer Unfallflucht. Der geparkte Pkw VW Polo des Geschädigten wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/Ausparken oder Rangieren, an der hinteren rechten Stoßstange touchiert. Dadurch entstand leichter Sachschaden. Beim verursachenden Fahrzeug könnte es sich evtl. auch um einen Kleintransporter gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel.05721/40040.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizeikommissariat Stadthagen

Ermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell