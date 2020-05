Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zweimal nachlässiges Handeln, zweimal Diebstahl

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Gleich zweimal wurde am zurückliegenden Wochenende nachlässiges Handeln bestraft: Die Geschädigten transportierten jeweils ihre Wertsachen in einem Fahrradkorb, zweimal schlug ein Dieb zu. Die eine Tat traf eine 71-jährige Nienburgerin in der Lange Straße. Diese schob ihr Fahrrad und bemerkte nicht, wie sich ein Täter von hinten näherte und den Rucksack mitsamt Geldbörse und anderen persönlichen Dingen entwendete. Die andere Tat fand am Amselhof statt: eine 69-jährige Nienburgerin stellte ihr Fahrrad anlässlich eines Kurzbesuches vor der Haustür ab und beließ ihre Handtasche im Fahrradkorb. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte stellte sie fest, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet worden war. Die Polizei rät: Beim Fahrradfahren transportieren Sie Wertgegenstände am sichersten am Körper. Auch beim kurzen Außer-Acht-Lassen bieten Sie Straftätern eine Chance!

