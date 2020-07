Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw überschlägt sich bei Ausweichmanöver

Koblenz (ots)

Am gestrigen Samstag, 04.07., befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin gegen 10 Uhr den Nauweg in Richtung Wallersheimer Weg. Hier wich sie laut Zeugen offenbar einem größeren Scherbenhaufen auf der Fahrbahn aus, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit einem Stein, woraufhin sich das Auto überschlug. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

