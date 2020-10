Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlug an

Gronau (ots)

Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einer Blutprobe endete eine Autofahrt am späten Sonntagabend. Eine 18-jährige Frau aus Ostwestfalen war auf der Enscheder Straße in Gronau aus Richtung Niederlande unterwegs, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Verdachtsmomente der Beamten bestätigte ein Drogenvortest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

