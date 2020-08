Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(HAA) Am Sonntag, den 02.08.2020, gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Stadthäger Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw-Fahrer. Das achtjährige Mädchen aus Stadthagen fuhr mit seinem Fahrrad über den Schotterweg, aus den Wallanlagen kommend, auf die Schulstraße. Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, wollte es die Schulstraße auf seinem Fahrrad überqueren. Hier kollidierte sie mit dem 28-jährigen Fahrer eines Ford. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

