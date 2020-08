Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste: Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin übersieht Pedelec-Fahrerin

Nienburg (ots)

(HAA) Am 02.08.2020, gegen 18.27 Uhr, ereignete sich in Haste, an der Einmündung Kohlenfelder Straße / B442, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem mit einem Hilfsmotor ausgestattetem Fahrrad (Pedelec). Die 47-jährige Fahrzeugführerin eines Dacia beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Kohlenfelder Straße auf die Hauptstraße, in Richtung Wunstorf, abzubiegen. Dazu musste sie an der dortigen Haltelinie anhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah sie beim Anfahren die von rechts kommende 34-jährige Fahrerin des Pedelecs. Die Radlerin war zusammen mit einem weiteren Fahrradfahrer auf dem für Radfahrer vorgesehenen, farblich gekennzeichneten Fahrstreifen der Hauptstraße gefahren. Der Pkw stieß glücklicherweise nur leicht mit dem Pedelec zusammen, sodass sich die Radlerin nicht ernsthaft verletzte. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Nach der Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf, konnten beide Unfallbeteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

