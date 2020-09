Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mit Nägeln gespickte Brötchen gefunden

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Von-Galen-Straße in Haren Brötchenhälften ausgelegt, die mit Nägeln gespickt waren(siehe Foto). Eine Zeugin wurde am Donnerstag darauf aufmerksam und meldetet dies der Polizei. Ob die Brötchen ausgelegt wurden, um Hunden zu schaden wird derzeit geprüft. Die Polizei Haren mahnt zu erhöhter Vorsicht und nimmt unter der Rufnummer (05932)72100 Hinweise zu möglichen Tätern entgegen.

