Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zwei Verletzte bei Unfall

Werlte (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 08.00 Uhr in der Straße Auf dem Stroh zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 49-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW die Fleerstraße aus Richtung Molkereistraße kommend. In Höhe der Kreuzung Auf dem Stroh kollidierte sie mit einem von rechts kommenden PKW. Sowohl die Fahrerin des VW, als auch die 50-jährige Fahrerin des Mercedes wurden bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

