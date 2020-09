Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Lebensbaumhecke in Brand

Papenburg (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in die Luisenstraße ausgerückt. Dort waren rund 14 Meter einer Lebensbaumhecke in Brand geraten, nachdem ein Anwohner Unkraut abflammen wollte. Die Feuerwehr aus Papenburg war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

