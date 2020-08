Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Waschmaschine läuft heiß

Hoher Schaden entstand am Dienstag nach einem Defekt an einer Maschine in Schwendi.

Zeugen hatten gegen 12 Uhr den Brand in einem Haus am Bräuhauskeller entdeckt. Angehörige des Wohnungsinhabers gingen mit dem Feuerlöscher gegen die Flammen vor. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt die Waschmaschine in Brand setzte. Den Schaden in der Orsenhausener Wohnung schätzen die Ermittler auf rund 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

