Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zeugen helfen nach Unfall

Die Verursacherin eines Unfalls am Dienstag in Eislingen war dank Zeugen schnell ermittelt.

Ulm (ots)

Zeugen hatten den Unfall kurz nach 16 Uhr in der Rosensteinstraße beobachtet. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgarter Straße hatte ein VW ein parkendes Auto gestreift. Die Fahrerin kümmerte das scheinbar nicht, sie fuhr einfach weiter. Zeugen aber kümmerten sich. Sie geben der Polizei wertvolle Hinweise, sodass die mutmaßliche Verursacherin schnell ermittelt war. An ihrem Wagen und am parkenden Fahrzeug war durch den Unfall ein Schaden von je rund 1.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen die 79-jährige VW-Fahrerin. Die Seniorin sieht einer Anzeige entgegen.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten der Zeugen. Sie hätten Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++++ 1552443

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell