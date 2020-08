Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Schaumburg: Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei

Nienburg (ots)

(BER) Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg führt zurzeit eine intensive Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeiten in Schaumburg durch. Am Donnerstagvormittag, 07.08.2020, wurde mit dem Lasermessgerät an der Schaumburger Straße in Wölpinghausen gemessen. Zwei Übertretungen (74 km/h und 77 km/h) zogen ein Bußgeldverfahren nach sich, bei einem nichtdeutschen Pkw-Fahrer behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung ein. In 13 Fällen zahlten die zumeist sehr einsichtigen Fahrerinnen und Fahrer Verwarngelder von 25,-- und 35,-- EUR. Am Freitagvormittag wurde in Auhagen gemessen. Die Polizeibeamten der PI erwischten "Vor den Toren" sieben Verkehrsteilnehmer mit bis zu 73 km/h. Wie zuvor zahlten alle Betroffenen einsichtig das vorgesehene Verwarngeld. Auch in dieser Woche messen die Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit an verschiedenen Stellen im Landkreis die Geschwindigkeit - wo genau, sagt die Polizei natürlich nicht.

