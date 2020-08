Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unfallflucht auf dem Freibad-Parkplatz

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagnachmittag, 06.08.2020, in der Zeit von 14.20 Uhr bis ca. 17.30 Uhr parkte ein Paar aus Nienburg ihren grauen VW Touran auf dem Parkplatz des Freibades am Dobben in Nienburg. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie diverse Beschädigungen an der Beifahrerseite. Betroffen waren beide Türen, der Schweller sowie die Felge. Hinweise auf einen möglichen Verursacher, infrage kommt dabei nicht nur ein anderer Pkw, sondern auch ein Fahrradfahrer, bitte an die Polizei in Nienburg unter 05021/97780.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell