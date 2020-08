Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: 26-jähriger ohne Fahrerlaubnis baut schweren Unfall

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER) Am Montagmorgen, 10.08.2020, gegen 06.55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Steyerberg die Hannoversche Straße in Nienburg. In Höhe der Brücke über den Meerbach verlor er eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte mit dem Brückengeländer. Bei dem Aufprall verletzte er sich leicht. Nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten hatte der Unfallverursacher großes Glück, dass ein Träger des Geländers nicht in sein Fahrzeug eindrang, sondern über das Dach abgelenkt wurde. An der Brücke entstand erheblicher Schaden, am Mercedes entstand Totalschaden. Der junge Mann hatte das Fahrzeug am vorangegangenen Wochenende gekauft und noch nicht zugelassen oder versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren entstempelt. Letztendlich durfte der Unfallfahrer den Pkw gar nicht fahren - er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn sind eine Reihe von Verfahren wegen der unterschiedlichen Verstöße eingeleitet worden. Der Bauhof der Stadt Nienburg kümmerte sich umgehend um die Absicherung der Gefahrenstelle. Der Bergung des völlig zerstörten Pkw gestaltete sich als sehr schwierig, da sich Teile des Geländers unter dem Fahrzeugboden mit Teilen des Pkw verkeilt hatten.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell