POL-NI: Vermutlich Brandstiftung von 23 Heuballen

Rinteln OT Uchtdorf (ots)

(swe). Die Polizei Rinteln ermittelt in einem Fall von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung am Donnerstag, 6.8., zwischen 02.00 und 04.30 Uhr. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten hier 23 Heuballen im Bereich "Am Friedhof" in Uchtdorf in Brand. Nach bisherigen Schätzungen muss der Brand gegen 01.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden sein. Eine Selbstentzündung wird vorerst ausgeschlossen, da am Abend vor dem Brandausbruch noch einer der Ballen zum Verfüttern abgeholt wurde und der Zustand des Heus wurde dabei überprüft. Zeugen haben angegeben, dass sie bereits eine Woche zuvor verkohltes Stroh auf dem Feldweg festgestellt hätten. Nur die Feuchte der angrenzenden Wiese habe offensichtlich ein Ausbreiten eines gelegten Feuers verhindert. Es wird daher davon ausgegangen, dass bereits eine Woche zuvor ein bislang unbekannter Täter versuchte, ein Feuer zu legen und er/sie sein/ihr Vorhaben dann eine Woche später verwirklichte. Zeugen melden sich bitte bei der Rintelner Polizei.

