Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schutzengel mitgefahren/Rennradfahrer kollidiert auf der B6 mit Pkw/ lediglich leicht verletzt

Marklohe (ots)

(opp) Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger niederländischer Rennradfahrer in Marklohe, der am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, mit einem Freund den Fahrradweg der B 214 befuhr und am Einmündungsbereich zur übergeordneten B 6 diese geradeaus überqueren wollte. Obwohl er die Vorfahrt des Verkehrs auf der B6 hätte beachten müssen, überquerte der Rennradfahrer die Fahrbahn und kollidierte hier mit einem Audi einer 31-jährigen Wietzenerin, welche die B 6 in Richtung Nienburg befuhr. Da zunächst vom Schlimmsten ausgegangen werden musste, wurden neben einem Rtw auch ein Notarztfahrzeug, sowie zur Unterstützung des Hoyaer Funkstreifenwagens auch ein Fahrzeug der Nienburger Wache eingesetzt. Vor Ort wurde jedoch erfreulicherweise festgestellt, dass der Rennradfahrer, trotz einer massiven seitlichen Berührung mit dem Pkw lediglich leichtere Verletzungen davongetragen hat, während an dem Audi ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro entstand und an dem Rennrad einige Kratzer entstanden sowie die Lenkerstange brach. Der Niederländer wurde mittels Rtw dem Nienburger Krankenhaus zugeführt, welches er offenbar am Montag wieder verlassen kann. Außer leichteren Prellungen und Schürfwunden wurden keine nennenswerten Verletzungen festgestellt. Zur Sicherung des Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wurde gegen den 29-jährigen eine Sicherheitsleistung in geringer dreistelliger Höhe erhoben. Die Fahrerin des Audis muss sich in einem Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

