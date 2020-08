Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung zwischen Hoya und Hassel

Zeugen gesucht

Hoya (ots)

(opp) Am Freitagnachmittag, gegen 14:37 Uhr, habe ein 49-jähriger Hasseler mit seinem schwarzen VW Golf die Landesstraße 330, zwischen Hoya und Hassel befahren. Da sich vor ihm ein Treckergespann, in Richtung Hassel, befunden hätte, habe er entsprechend seine Geschwindigkeit reduzieren müssen. Hinter ihm hätten sich noch zwei weitere Pkw befunden, welche nun ihrerseits von einem roten Lkw überholt worden seien. Aufgrund von Gegenverkehrs habe sich der Lkw dermaßen zwischen Trecker und dem schwarzen VW Golf gedrängt, so dass dieser stark habe abbremsen und dem einscherenden Lkw nach rechts ausweichen müssen. Die Beamten des Polizeikommissariates Hoya bitten etwaige Zeugen, speziell die Insassen der beiden überholten Pkw, bzw. den Gegenverkehr, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell