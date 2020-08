Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung infolge Drogen mit folgender Zwangseinweisung.

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstagabend, 08.08.2020 um 23:25 Uhr, kam es in Rinteln an der Extertalstraße zu einem Verkehrsunfall eines 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser kam in Fahrtrichtung Barntrup nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Fahrbahnbegrenzungspfosten. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann sehr aggressiv und aufbrausend, dieses aber wieder wechselnd mit ruhigen Phasen. Die Beamten stellten aufgrund u.a. der Pupillenreaktion eine Drogenbeeinflussung fest. Zudem entkleidete sich die Person vor Ort komplett und machte durchgängig wirre Angaben. Da er weiterhin unkooperativ blieb, wurde er unter dem Einsatz von Zwangsmitteln dem Klinikum Schaumburg zwecks Blutentnahme zugeführt. Hier verletzte er eine Beamtin durch einen Fusstritt leicht. Folgend wurde er nach Hinzuziehung eines Mitarbeiters des Landkreises Schaumburg in eine Phsychatrische Einrichtung eingewiesen. Der Führerschein und der Pkw wurden sichergestellt.

