Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl.

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstagabend, 08.08.2020 um 21:00 Uhr kam es in der Dankerser Straße zunächst zu einer Sachbeschädigung an einem Motorroller und zu einem Diebstahl eines Handys sowie folgend noch zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 29-jähriger Obernkirchener erschien mit einer 20-jährigen Rintelnerin mittels Pkw vor Ort. Unvermittelt ging der Obernkirchener in die dortige Garage und beschädigte Karosserieteile, wie z.B. Verbiegen eines Lenkers, eines Kleinkraftrades des 20-jährigen Geschädigten aus Rinteln. Weiterhin nahm der Obernkirchener das Handy des Geschädigten an sich. Im weiteren Verlauf schlug er einem weiteren 20-jährigem Rintelner mit der Faust ins Gesicht und trat ihn mit Schuhen. Hierbei wurde der Rintelner verletzt.

