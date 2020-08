Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung

Rinteln (ots)

(ne) In Rinteln in der Breslauer Straße kam es am Samstag, 08.08.2020 um 19:35 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen Mindeners, welcher nach zunächst verbalem Streit, von einer 27-jährigen Stadthägerin gegen eine Hauswand gestossen wurde. Hierduch zerbricht zusätzlich der Glaseinsatz der Hauseingangstür. Der Mindener wird leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. An der Tür entsteht ein Schaden von ca. 500,00 Euro.

