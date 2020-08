Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw.

Rinteln (ots)

(ne) Unbekannte Täter zerstechen in Steinbergen im Schlesierweg am Freitagabend, 07.08.2020 zwischen 23:00 Uhr und 23:05 Uhr zwei Reifen eines weissen Pkw Opel Corsa, welcher auf der Einfahrt zu einem Grundstück abgestellt war. Der Schaden am Corsa beträgt 150,00 Euro.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450.

