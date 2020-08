Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht.

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:50 Uhr am Donnerstag, 06.08.2020 wurde in Steinbergen in der Bückeburger Straße ein schwarzer Pkw VW Up, welcher in Fahrtrichtung Bad Eilsen geparkt war, von einen unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200,00 Euro. Der oder die Verursacherin entfernte sichn unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen zum Unfall melden sich bitte unter Tel.: 05751/95450.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell