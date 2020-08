Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach "Anruf eines falschen Bankmitarbeiters"

Bad Nenndorf (ots)

(WAR) Am 07.08.2020 wurde eine 84-jährige Bad Nenndorferin von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse angerufen und unter dem Vorspielen falscher Tatsachen dazu aufgefordert, sämtliche im Haus befindlichen Bargeldbestände vor die Wohnungstür zu legen. Der Mitarbeiter habe der Geschädigten gegenüber erklärt, dass es sich hierbei um eine Sicherheitsmaßnahme handeln würde. Das deponierte Geld wurde kurze Zeit später von einer unbekannten weiblichen Person abgeholt. Anschließend sei diese Person aus der Straße "Hinter den Höfen" in Richtung "Süntelweg" gegangen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am 07.08.2020 in den Nachmittagsstunden im Bereich der Straßen "Hinter den Höfen" / "Süntelweg" auffällige Personen oder PKW beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Die Abholerin wird durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: schwarz gekleidet, normale Figur, mittelblonde, kürzere Haare. Besonderheit: Die Person hat nach Tatbegehung eine auffällig grüne Kiste unter dem Arm getragen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/94610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell