POL-NI: Bad Nenndorf: Nach Reifenplatzer - Autofahrer kollidiert mit Sportgerät

(HAA) Ein etwas ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, den 06.08.2020, um 12:30 Uhr, in der Kurhausstraße, auf dem Parkplatz der Landgrafentherme. Ein 89-jähriger aus Nienburg war mit seinem Opel auf den Parkplatz gefahren. Kurz vor dem Einfahren in eine der Parklücken, platze ihm nach eigenen Angaben der rechte Vorderreifen. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr durch die angrenzende Hecke. Danach erfasste der Fahrer ein dahinter befindliches Sportgerät des Bewegungsparks. An dem Sportgerät entstand erheblicher Sachschaden. Die Kollision mit dem Gerät half dem Mann jedoch nicht, seine Fahrt zu stoppen. Erst nachdem er seinen Pkw auf der Grünfläche gewendet und zurück auf den Parkplatz gelenkt hatte, kam er zum Stehen. Eine zufällig auf dem Fußweg entlanggehende Passantin erlitt einen Schock, weil das Auto des Rentners derart plötzlich an ihr vorbeigefahren war und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei in Bad Nenndorf sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben über diesen Verkehrsunfall machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 05723/94610 entgegengenommen.

