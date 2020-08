Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Dienstag, 04.08.2020, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 06.08.2020, 08:30 Uhr, kam es in Rinteln im Bruchwiesenweg zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten grauen Pkw Audi A4. Vermutlich beschädigte ein Krad den Pkw im Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden am Audi von ca. 600,00 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450

