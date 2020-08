Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht.

Rinteln (ots)

(ne) Auf dem Parkplatz vor der Volksbank in Rinteln an der Großen Tonkuhle kam es am Samstagabend, 08.08.2020 um 20:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Nach Zeugenangaben fuhr ein VW Touran mit Gütersloher Kennzeichen rückwärts gegen einen Sperrpfosten einer dortigen Laterne. Der Fahrzeugführer begutachtete sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt trotz Schaden an der Laterne fort. Schadenshöhe noch unbekannt.

