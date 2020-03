Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sphanharrenstätte - Brand einer Scheune

Sphanharrenstätte (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es am Schulweg zum Brand einer Scheune gekommen. Verletzt wurde niemand. Anwohner hatten gegen kurz nach 0 Uhr gemeldet, dass der Dachstuhl einer Scheune auf dem benachbarten Grundstück brennen würde. Bei Eintreffen der Feuer hatte sich der Eigentümer des Grundstückes bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehren aus Sögel, Werlte, Börger und Spahnharrenstätte waren mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrezende Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

