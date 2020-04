Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zahlreiche Einsätze an Ostersamstag- und sonntag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Obwohl das Umweltministerium NRW das Abbrennen von Osterfeuern untersagt hat, wurde die Löscheinheit Alt-Wetter und der Einsatzführungsdienst im Zeitraum von 16:34 Uhr bis 21:00 Uhr insgesamt fünf Mal an Ostersamstag mit dem Stichwort "Brauchtumsfeuer" alarmiert. Bei den meisten Einsatzstellen war kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich, da die Feuer durch die Betreiber gelöscht werden konnten. An allen Einsatzstellen war ebenfalls das Ordnungsamt vor Ort, welches die Personalien aufgenommen hatte.

Am Ostersonntag wurde der Löscheinheit Alt-Wetter um 19:33 Uhr ein Waldbrand am Harkortberg gemeldet. Nach längerer Suche konnte Entwarnung gegeben werden. In einem Garten in der Memelstraße hatte sich ein Komposthaufen selbstständig entzündet, welcher vor Eintreffen der Feuerwehr schon abgelöscht werden konnte. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren für die ausgerückten 20 ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach guten 45 Minuten beendet.

Weiter ging es für die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter um 22:43 Uhr im Deipenbecker Weg. Hier hatte in einem Wohnhaus ein CO-Warnmelder ausgelöst. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Bereich mit einem Messgerät begangen. Hierbei konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden. Da auch das herbeigerufene Versorgungsunternehmen keine abweichenden Werte feststellen konnte, wurde der Einsatz nach guten 45 Minuten beendet. Neben der Feuerwehr waren noch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr) gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell