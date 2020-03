Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Samstag und Kleinbrand am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden am Samstagnachmittag um 15:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Esborner Straße, Ecke Hülsenweg alarmiert. Hier war es in dem Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei Pkws gekommen. Die beiden Fahrer wurden vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Ein Transport in ein Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten waren die Esborner Straße und der Hülsenweg komplett gesperrt. Weitere Maßnahmen waren für die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten eineinhalb Stunden beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde dann am Sonntagmittag um 13:25 Uhr zu einem Kleinbrand in der Grundschötteler Straße alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Mülleimers in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte ein Passant schon die erste "Brandbekämpfung" mit einem Eimer Wasser eingeleitet. Die restlichen Löschmaßnahmen wurden mittels Kübelspritze durchgeführt und der Einsatz konnte anschließend nach einer halben Stunde beendet werden.

