Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am 01.07.2020 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des EDEKA in Konz-Könen ein schwarzer Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet, oder zum Verursacher Angaben machen können wenden sich bitte an die Polizeiwache Konz (06501/92680).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/92680

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell