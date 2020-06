Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Papiercontainer in Brand gesetzt

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 13:00 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über einen brennenden Papiercontainer neben dem Mehrfamilienhaus Charlottenstraße 27 in Kenntnis gesetzt. Die Polizei traf wenige Minuten später ein. Der Brand war bereits gelöscht. Da der Papiercontainer auf einem Stellplatz direkt an der Gebäudewand stand, entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden an der Fassadenverkleidung und der Dämmung in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Der Papiercontainer wurde vollständig zerstört. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandstiftung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

