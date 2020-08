Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Autoknacker bleiben ohne Beute

Nach dem Aufbruch eines Ford am Dienstag in Salach sucht die Polizei die Diebe.

Ulm (ots)

Die Unbekannten müssen kurz nach 3 Uhr in der Schmidäckerstraße gewesen sein. Sie öffneten den weißen Ford und durchsuchten ihn. Doch die Besitzer hatten vorgesorgt und keine Wertsachen darin gelassen. Deshalb blieben die Diebe ohne Beute. Nach Erkenntnissen der Polizei war einer der Autoknacker etwa 19 Jahre alt und hatte die Haare ganz kurz rasiert. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Der Zweite war nur wenig älter, trug einen Dreitagebart und hatte seine kurze Haare an der Seite rasiert. Er trug eine dunklen Pullover mit einem weißen Streifen am Ärmel. Die Eislinger Polizei ermittelt jetzt und sucht die Täter (Hinweistelefon: 07161/8510).

+++++++ 1546924

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell