Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Schrottauto geht in Flammen auf

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Brand auf einem Firmengelände in Langenau.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Brand gegen 12.45 Uhr auf einem Gelände in der Magirusstraße. Dort hob ein Arbeiter mit einem Bagger ein Schrottauto in eine Presse. Beim Pressen geriet das Auto in Flammen. Der Mann versuchte noch, Schlimmeres zu verhindern und den brennenden Schrott aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Das gelang nicht. Die Flammen griffen auf weitere Autos, auf den Bagger und die Presse über. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war stundenlang mit den Löscharbeiten, welche derzeit noch andauern, beschäftigt. Rauchschwaden zogen über die nahegelegene Autobahn, weshalb die Polizei und die Autobahnmeisterei den Verkehr sicherten. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich am Einsatzort. Die Polizei aus Langenau (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt wird sie hierbei von Umweltermittlern und einem Brandgutachter, den die Staatsanwaltschaft beauftragt hat. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, könnte aber im siebenstelligen Bereich liegen. Im Zufahrtsbereich erschwerten Schaulustige zeitweise die Arbeit der Einsatzkräfte.

++++++

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell