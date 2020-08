Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag in Laichingen.

Ulm

Gegen 19 Uhr war ein 22-Jähriger in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er mit seinem VW die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers, der die Geislinger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Die Autos stießen zusammen, wodurch die 61 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

