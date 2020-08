Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lamm aus Garten gestohlen

Zwischen Samstagnacht und Montagabend stahl ein Unbekannter in einem Ulmer Stadtteil ein Lamm.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei hatte ein Mann aus Söflingen am Samstag noch alle acht Schafe, darunter auch Lämmer, in seinem Garten. Bei einer Zählung stellte der Besitzer am Montag fest, dass eines der Lämmer fehlte. Da der Zaun keinerlei Mängel aufweist ermittelt die Polizei (Tel. 0731/1880) jetzt wegen Diebstahl.

+++1544467

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell