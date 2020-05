Polizei Essen

POL-E: Essen: Flaschenwurf verfehlt Krankenpflegerin - Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Täter

Essen (ots)

45139 E-Südostviertel: Im Essener Südostviertel verfehlte im Januar der Flaschenwurf eines Unbekannten eine Krankenpflegerin nur knapp. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Am Samstagmorgen, 4. Januar, gegen 6 Uhr, parkte eine 48 Jahre alte Frau ihr Auto auf der Krampestraße. Noch während die Frau im Fahrzeug saß, stand plötzlich ein unbekannter Mann an ihrer Beifahrertür. Der Mann redete, war aber im Innenraum nicht zu verstehen. Dann klappte er den Außenspiegel des Pkw ein und verschwand. Ein Schaden entstand nicht. Die Frau verließ für einen kurzen Termin den Wagen und kehrte zurück. Abermals hörte sie den Mann auf Entfernung reden. In diesem Moment schlug direkt neben ihr eine Flasche auf dem Boden auf. Glücklicherweise bekam die Essenerin nur Splitter mit, die ihr keine Verletzungen zufügten. Es gibt im Moment keine Erklärung dafür, warum der Mann derart handelte. Die Kriminalpolizei hat alle Möglichkeiten zur Ermittlung des mutmaßlichen Täters ausgeschöpft. Letztlich erfolgte die Freigabe für eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Bilder machte die Geschädigte mit ihrem Handy, als sie noch im Fahrzeug saß. Wer kann Angaben zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 34 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

