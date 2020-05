Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-Jähriger aus Breckerfeld greift im Essener Hauptbahnhof Fahrgäste, Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten an-

Essen (ots)

45131 E.- Stadtmitte: Im Hauptbahnhof belästigte ein 30-jähriger Iraker Mittwochabend (6. Mai gegen 23 Uhr) zwei jugendliche Mädchen. Als die beiden Jugendlichen ihm nachgingen und zur Rede stellten, eskalierte die Situation. Sicherheitsmitarbeiter schritten ein, als er der 13-Jährigen den Inhalt seiner Flasche ins Gesicht schüttete und sie am Hals ergriff. Eine patrouillierende Streifenwagenbesatzung eilte den beiden Mitarbeitern und den Mädchen sofort zu Hilfe. Nur mit großer körperlicher Gewalt konnte der in Breckerfeld gemeldete irakische Zuwanderer überwältigt werden. Das zuvor von der Security eingesetzte Reizgas verfehlte offenbar die Wirkung. Obwohl zwischenzeitlich weitere Polizisten zu Hilfe kamen, um dem auf Boden liegenden und sich wehrenden Mann zu fixieren, erlitt er Gesichtsverletzungen. Trotz seiner blutenden Wunde beleidigte und bespuckte er die Beamten. Im Krankenhaus untersuchte und behandelte ein Arzt seine Verletzung, bevor er in ein Polizeigewahrsam eingesperrt wurde. Die Mitarbeiter und die Polizisten erlitten Schürfwunden, so dass sie ihren Dienst fortsetzen konnten. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell